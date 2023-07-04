Пятно в море под Геленджиком образовалось от строительной пыли

Ситуацию разъяснили в центре управления

Несколько дней назад жители заметили пятно в море в районе Тонкого Мыса. В мэрии объяснили, откуда оно взялось.

- В Геленджике существует один единственный выпуск хозяйственно-бытовой канализации, который находится на Толстом мысе. На видео потоки ливневой канализации, скопившиеся после залповых дождей. На территории аэропорта ведутся строительные работы очистных сооружений, в море образовалось пятно от строительной пыли, - сообщили в МЦУ Геленджика.

В администрации курорта добавили, что видео было снято 2 июля.