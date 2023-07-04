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НовостиОбщество4 июля 2023 12:33

Лазаревский район Сочи продолжают благоустраивать

В переулке Мамыр капительно отремонтировали мост через ручей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На мосту заменили настил и перила.

На мосту заменили настил и перила.

Лазаревский район Сочи продолжают благоустраивать. В ауле Большой Кичмай капительно отремонтировали пешеходный мост через ручей в переулке Мамыр.

«Совместными усилиями администрации сельского округа и ТОСа провели необходимые работы. Теперь родители могут быть спокойны за безопасность своих детей, которые переходят через этот мост», – заявил глава администрация Лазаревского района Сочи Максим Ермолаев.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», на мосту заменили настил и перила. Также полностью перекрасили сооружения.