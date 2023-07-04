Выставка будет работать с 6 по 23 июля Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре откроют выставку «Архитектурный облик южной столицы» 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Экспозиция начнет работу в художественном музее имени Ф.А. Коваленко.

Посетители увидят коллажи из фотографий и различных документов. Это генпланы земельных участков, регистрационные удостоверения, планы-схемы, подписи кадастровых инженеров. Инициатором проекта выступил региональный департамент имущественных отношений. За год сотрудники собрали около 50 объектов с архивной информацией.

«Выставка, которую проводят в год 230-летия основания Краснодара, носит просветительский характер. Она даст возможность узнать интересные исторические факты, под новым углом взглянуть на архитектуру кубанской столицы», – отметили в пресс-службе администрации края.

Выставка продолжит работу до 23 июля. Уточняется, что посетить ее можно по Пушкинском карте.