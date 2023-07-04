Каждое перекрытие займет примерно 15 минут.

Участок трассы М-4 «Дон» в районе станицы Павловской перекроют на неделю. Это связано с работами на путепроводе, который находится на 1193-м километре. В «Автодоре» обещают, что участок будет перекрыт краткосрочно - с 5 по 12 июля.

«Чтобы выполнить монтаж балок путепровода, на 0-м км Р-217 «Кавказ» в районе автокассы Павловской движение будет закрываться в светлое время суток 4 раза – 2 раза в направлении Москвы и 2 раза в сторону Новороссийска», - добавили в пресс-службе «Автодора».

Стоит отметить, что каждое перекрытие займет примерно 15 минут. Водителей просят быть внимательными в пути и учитывать данную информацию при планировании маршрута движения.