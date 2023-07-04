В Краснодаре чествовали пары, прожившие вместе более 50 лет Фото: t.me/minkovaanna23

В Краснодаре чествовали пары, прожившие вместе более 50 лет. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале. Мероприятие в преддверии Дня семьи, любви и верности прошло в Екатерининском зале.

Четыре из шести приглашенных пар в этом году отмечают золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Одна пара в браке уже 55 лет. А дольше всех вместе Григорий Мелентьевич и Анна Иосифовна Евтух из Тихорецкого района. В этом году они празднуют 60 лет совместной жизни.

«Глава семьи - член Международного союза писателей, лауреат многих литературных конкурсов, издал шесть сборников стихотворений. У пары двое детей и четверо внуков. Желаю всем супружеским парам крепкого здоровья и семейного благополучия!», – написала замглавы региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре 160 пар решили связать себя семейными узами в День семьи, любви и верности. Наибольшее количество браков зарегистрируют в Екатерининском зале.