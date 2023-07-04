Грузовик с продуктами после столкновения перевернулся Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

ДТП с двумя грузовиками и легковушкой произошло под Новороссийском. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВЛ РФ по Краснодарскому краю.

Автомобили столкнулись утром 4 июля на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский.

«В 10:30 60-летний водитель легкового автомобиля Nissan нарушил правила проезда по нерегулируемому перекрестку и столкнулся с Hyundai. От удара Hyundai выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовым фургоном», – сообщили в пресс-службе МВД по краю.

В свою очередь грузовик, перевозивший продукты, перевернулся. В результате аварии пострадал предполагаемый виновник происшествия. Мужчину с травмами госпитализировали.

В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.