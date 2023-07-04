На Кубани завершился основной период сдачи ЕГЭ Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани завершился основной период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Экзамены сдали более 25 тысяч одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет.

Во всех муниципалитетах открыли 134 пункта проведения экзаменов. Более 15 тысяч педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений выступили организаторами, техническими специалистами, членами государственной экзаменационной комиссии и руководителями ППЭ. Свыше тысячи экспертов проверяли развернутые ответы в работах выпускников.

«Особое внимание уделили требованиям безопасности и обеспечению максимальной объективности и открытости экзаменов. Все участники получили равные возможности показать свои знания и получить хорошие результаты», – отметила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

В настоящее время известны итоги всех экзаменов основного периода. По результатам ЕГЭ на Кубани стобалльниками стали 287 выпускников. В том числе 11 одиннадцатиклассников выполнили работы на максимальные баллы сразу по двум предметам.

Последние результаты ЕГЭ, прошедшего в основной период, озвучат не позднее 14 июля.