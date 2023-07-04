В Краснодаре обновляют сети водоснабжения по улице Старокубанской Фото: krd.ru

В Краснодаре обновляют сети водоснабжения на улице Старокубанской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Специалисты меняют трубы протяженностью около двух километров.

Сети водоснабжения обновляют на участке от улицы Ставропольской до улицы Новой. Отмечается, что работы позволят уменьшить количество аварий на водопроводе. Завершить реконструкцию планируют в сентябре.

«В итоге это поможет в кратчайшие сроки повысить надежность водопровода и минимизировать аварийные ситуации», – отметил мэр Евгений Наумов во время рабочего объезда.

В настоящее время специалисты обновили более 1,6 км сетей водоснабжения.

«В ходе работ расширяем пропускную способность водопровода более чем в два раза», – сказал гендиректор «Росводоканал Краснодар» Дмитрий Павлюченко.