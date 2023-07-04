Восстановление дома по улице Коммунистической в Ейске завершат осенью 2023 года

В Ейске возводят четвертый этаж дома по улице Коммунистической. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Ейске строители приступили к возведению четвертого этажа высотки по улице Коммунистической. Многоквартирный жилой дом пострадал осенью 2022 года, когда рядом с ним упал военный истребитель-бомбардировщик СУ-34.

«Сейчас строители ведут кладку наружных и внутренних стен четвертого этажа, устройство внутренних перегородок на первом этаже здания и начали отделочные работы», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Четыре подъезда и квартиры будут восстановлены согласно утвержденной ранее планировке до первоначального состояния. Общая площадь работ составляет 12,7 тыс. кв. м. На объекте заняты более 60 строителей и три единицы техники. Дом будет сдан осенью 2023 года. Владельцы получат квартиры в предчистовой отделке, при этом им компенсируют связанные с ремонтом расходы.