В Краснодаре обсудили перспективы искусственного интеллекта

Участие в форуме приняли более 200 человек. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Внедрение технологий искусственного интеллекта в производственные процессы обсудили на конференции ПРО.TECH в Краснодаре. Форум привлек более 200 участников. По словам вице-губернатора Александра Руппеля, на Кубани созданы отличные условия для развития цифровых технологий, в том числе и искусственного интеллекта.

«По инициативе главы региона в 2020 году мы приняли краевой профильный закон о поддержке ИТ. Он разрабатывался на лучших практиках других регионов, с привлечением бизнеса. В 2021 году возобновил деятельность Фонд развития инноваций. Он начал создавать вокруг себя сообщество, поддерживать и продвигать компании и их продукты», - рассказал Александр Руппель.

В 2022 году для региональных ИТ-компаний в шесть и в три раза снизили ставки упрощенной системы. Кубанские власти первыми в стране пошли на такой шаг поддержки бизнеса. Также, предприниматели могут рассчитывать на специализированный заем в Фонде микрофинансирования.

Участники ПРО.TECH узнали, что искусственный интеллект уже используется аграрными компаниями для диагностики болезней растений, прогнозов будущего урожая и классификации и идентификации сорняков. Также, компьютеры отвечают за полив на фермах. Предполагается, что к 2024 году использование искусственного разума в стране вырастет до 50%.