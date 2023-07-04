В Краснодарском крае открыли третий виртуальный концертный зал

В крае открыли третий виртуальный концертный зал. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Доме культуры села Цемдолина под Новороссийском открыли виртуальный концертный зал. Посещение оборудовано специальной современной техникой, которая позволяет сохранить и передать качество и чистоту звука. При этом у слушателей создается эффект присутствия на концерте с живыми музыкантами. Это уже третье подобное учреждение культуры в регионе.

«Благодаря нацпроекту единственное досуговое учреждением в селе получило оборудование стоимостью 2,5 миллиона рублей. Теперь зрители могут слушать концерты в исполнении известных российских коллективов и солистов во всех субъектах нашей страны в режиме онлайн», – министр культуры Кубани Виктория Лапина.

Цемдолинский Дом культуры «Кубань» в 2023 году стал победителем национального проекта региональной программы «Цифровая культура». Ранее такие виртуальные залы появились в Анапе и Геленджике.