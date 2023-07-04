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НовостиОбщество4 июля 2023 17:52

В Сочи задержали пьяного мужчину за рулем автомобиля

Автоинспекторы оформили административный протокол
Евгения ХАЛИКОВА
Машину остановили для проверки документов.

Машину остановили для проверки документов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Находящиеся на маршруте патрулирования сочинские автоинспекторы остановили автомобиль Lada для проверки документов у водителя. Поведение мужчины показалось полицейским странным.

«Внешний вид и поведение водителя дали основания предположить, что он находится в состоянии опьянения. Но 26-летний водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался и был отстранен от управления транспортным средством», - уточнили в Госавтоинспекции по Сочи.

В отношении водителя инспекторы составили административный материал. Мужчине придется заплатить штраф за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль же поместили на специализированную стоянку. Там легковушка останется до решения суда.