В Сочи задержали пьяного мужчину за рулем автомобиля

Машину остановили для проверки документов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Находящиеся на маршруте патрулирования сочинские автоинспекторы остановили автомобиль Lada для проверки документов у водителя. Поведение мужчины показалось полицейским странным.

«Внешний вид и поведение водителя дали основания предположить, что он находится в состоянии опьянения. Но 26-летний водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался и был отстранен от управления транспортным средством», - уточнили в Госавтоинспекции по Сочи.

В отношении водителя инспекторы составили административный материал. Мужчине придется заплатить штраф за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль же поместили на специализированную стоянку. Там легковушка останется до решения суда.