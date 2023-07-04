В Краснодаре следователи начали проверку после падения лифта в многоквартирнике

Лифты проверят следователи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В жилом комплексе на улице имени Мурата Ахеджака краевого центра началась проверка после того, как в доме рухнул лифт вместе с беременной пассажиркой и ребенком. Следователи вместе с сотрудником Северо-Кавказского управления Ростехнадзора осмотрели лифтовое оборудование.

«В настоящее время продолжается проведение проверочных мероприятий совместно с представителями управляющей компании и обслуживающей лифтовое оборудование организации. Изъята необходимая техническая документация», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Также установлены и опрашиваются пассажиры лифта. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.