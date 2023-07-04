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НовостиОбщество4 июля 2023 18:22

В Краснодаре следователи начали проверку после падения лифта в многоквартирнике

Комиссия проверит состояние и содержание лифтового оборудования в жилом комплексе
Евгения ХАЛИКОВА
Лифты проверят следователи.

Лифты проверят следователи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В жилом комплексе на улице имени Мурата Ахеджака краевого центра началась проверка после того, как в доме рухнул лифт вместе с беременной пассажиркой и ребенком. Следователи вместе с сотрудником Северо-Кавказского управления Ростехнадзора осмотрели лифтовое оборудование.

«В настоящее время продолжается проведение проверочных мероприятий совместно с представителями управляющей компании и обслуживающей лифтовое оборудование организации. Изъята необходимая техническая документация», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Также установлены и опрашиваются пассажиры лифта. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.