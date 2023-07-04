Жителей Краснодара призвали не забрасывать могилы родственников

Краснодарцев призывают следить за местами захоронений своих родственников. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Жители краевого центра без должного почтения относятся к захоронениям родственников. Об этом заявили в администрации Краснодара. Ежедневно на городских кладбищах работают около 30 человек, которые выпалывают сорную растительность на муниципальных участках.

«Если оценивать в целом состояние кладбищ, то оно неудовлетворительно как раз в местах захоронений. Большая проблема заключается в том, что люди перестают ухаживать за могилами, и они зарастают амброзией. Я призываю жителей прийти и навести порядок на могилах своих родственников», - отметил вице-мэр Максим Онищенко.

Покос выполняется от ограждений захоронений до края проезжей части дорог, а также по пешеходным проходам первых рядов захоронений. Подрядчики уже обработали территорию в 240 гектаров.