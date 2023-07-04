В Майкопе спасатели тушат крупный пожар на мусорном полигоне

Специалистам предстоит выяснить причины пожара. Фото: t.me/Mitrofanov_GA

В Майкопе спасатели третий час тушат пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов. Как сообщил мэр республиканского центра Геннадий Митрофанов, огнем охвачена площадь 200 кв. метров.

«Вместе с представителями экстренных служб обсудили на месте оперативные меры, направленные на ликвидацию пожара. В настоящее время возгорание удалось взять под контроль, сотрудники специальных служб продолжают работать на месте происшествия», - уточнил Геннадий Митрофанов.

В тушении пожара задействованы около 30 огнеборцев и девять единиц техники. Чтобы предотвратить распространение огня, было принято решение начать засыпать место возгорания грунтом. На месте также работают сотрудники прокуратуры и следователи, которым предстоит выяснить причины возникновения огня, а также оценить работу службы охраны объекта.