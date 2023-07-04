В Новороссийске дольщики проблемного ЖК «Орион-3» получили ключи

Дольщики спустя семь лет получили ключи и начали ремонт в квартирах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены в правах 95 дольщиков жилого комплекса «Орион-3». Строительство дома началось в 2016 году, затем застройщик неоднократно переносил сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

«Установлено, что строительство указанного объекта осуществляется семь лет. При этом в связи с неисполнением застройщиком в срок своих обязательств перед дольщиками, а также длительном оставлении без разрешения вопросов подключения указанного объекта к коммунальным сетям органами прокуратуры края материалы проверки направлены в следственный орган», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После прокурорской проверки директора строительной организации обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и возбудили уголовное дело.