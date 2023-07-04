Драгдилерша из Майкопа может лишиться свободы на 20 лет

Женщина помещена под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступная деятельность жительницы Майкопа стала известна полицейским республиканского центра благодаря осведомителям. Сотрудники республиканского управления по контролю за оборотом наркотиков МВД решили проверить данные и в ходе розыскных мероприятий задержали подозреваемую в наркоторговле 30-летнюю женщину.

«У нее изъяли сверток с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. В ходе дальнейшего проведения осмотров участков местности, стражам правопорядка также удалось найти на прилегающей территории еще шесть аналогичных находок», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Кроме того, сотрудники УНК МВД продолжили обыски и на следующий день, благодаря чему удалось обнаружить более крупный сверток с неизвестным веществом. Изъятое вещество общей массой более 60 граммов в экспертно-криминалистическом центре МВД по Адыгее определили, как наркотическое средство «соль».

Наркоторговка объяснила, что рассчитывала сбывать наркотики посредством тайниковых закладок. Подозреваемая водворена в изолятор. Ей грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в крупном размер.