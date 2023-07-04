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НовостиЭкономика4 июля 2023 20:29

На первый образовательный медицинский кластер в Адыгее потратят 60,5 млн рублей

Кластер создадут на базе Майкопского государственного технологического университета образовательный медицинский кластер
Евгения ХАЛИКОВА
В Адыгее начнут переподготовку студентов медучилищ.

В Адыгее начнут переподготовку студентов медучилищ.

В Майкопе в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе МГТУ создадут первый образовательный медицинский кластер. На его оснащение и работу ВУЗ выиграл грант в размере 60.5 млн рублей. Средства пойдут на приобретение современного оборудования для учебных аудиторий по специальностям «Лечебное дело», СПО «Акушерское дело», «Фармация», «Лабораторная диагностика» и «Сестринское дело».

«Кластер создается по инициативе Кабинета министров республики в целях решения проблемы нехватки квалифицированных кадров сферы здравоохранения в Адыгее. В рамках работы кластера будет проводиться подготовка специалистов среднего звена для учреждений здравоохранения», - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Планируется, что обучение по образовательным программам кластера пройдут около 3 тысяч студентов среднего профессионального образования.