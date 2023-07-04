На первый образовательный медицинский кластер в Адыгее потратят 60,5 млн рублей

В Адыгее начнут переподготовку студентов медучилищ.

В Майкопе в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе МГТУ создадут первый образовательный медицинский кластер. На его оснащение и работу ВУЗ выиграл грант в размере 60.5 млн рублей. Средства пойдут на приобретение современного оборудования для учебных аудиторий по специальностям «Лечебное дело», СПО «Акушерское дело», «Фармация», «Лабораторная диагностика» и «Сестринское дело».

«Кластер создается по инициативе Кабинета министров республики в целях решения проблемы нехватки квалифицированных кадров сферы здравоохранения в Адыгее. В рамках работы кластера будет проводиться подготовка специалистов среднего звена для учреждений здравоохранения», - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Планируется, что обучение по образовательным программам кластера пройдут около 3 тысяч студентов среднего профессионального образования.