На Кубани полицейские спасли туриста с признаками инсульта

Кубанские полицейские спасли мужчину с инсультом.

К госавтоинспекторам в Каневском районе обратился водитель, который рассказал, что заметил на обочине человека, явно нуждавшегося в помощи. Прибыв на место, полицейские обнаружили лежащего у припаркованной машину мужчину с признаками инсульта.

«Инспекторы ДПС лейтенант полиции Андрей Лобанов и младший лейтенант полиции Евгений Ананенко оказали доврачебную помощь пострадавшему и вызвали врачей скорой помощи. Затем полицейские передали мужчину прибывшим медработникам», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что 55-летнему жителю Батайска стало плохо по пути в Крым. Почувствовав недомогание, он остановился, вышел из машины и потерял сознание. Сейчас пострадавший проходит лечение в больнице.