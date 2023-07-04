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НовостиОбщество4 июля 2023 20:58

На Кубани полицейские спасли туриста с признаками инсульта

Жителю Ростовской области стало плохо по дороге в Крым
Евгения ХАЛИКОВА
Кубанские полицейские спасли мужчину с инсультом.

Кубанские полицейские спасли мужчину с инсультом.

К госавтоинспекторам в Каневском районе обратился водитель, который рассказал, что заметил на обочине человека, явно нуждавшегося в помощи. Прибыв на место, полицейские обнаружили лежащего у припаркованной машину мужчину с признаками инсульта.

«Инспекторы ДПС лейтенант полиции Андрей Лобанов и младший лейтенант полиции Евгений Ананенко оказали доврачебную помощь пострадавшему и вызвали врачей скорой помощи. Затем полицейские передали мужчину прибывшим медработникам», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что 55-летнему жителю Батайска стало плохо по пути в Крым. Почувствовав недомогание, он остановился, вышел из машины и потерял сознание. Сейчас пострадавший проходит лечение в больнице.