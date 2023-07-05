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НовостиПроисшествия5 июля 2023 5:34

Ночью из многоэтажки в Краснодаре из-за пожара эвакуировали 14 человек

Возгорание потушили за полчаса
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА

5 июля в Краснодаре произошел пожар в многоквартирном доме на улице Восточно-Кругликовской. Из-за пожара было эвакуировано 14 человек.

- Сообщение о возгорании поступило в 00:10 5 июля. В 00:17 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в квартире на 14-м этаже. Полыхали вещи на площади 10 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При пожаре было спасено два человека. Погибших и пострадавших нет. О ликвидации объявили в 00:39.