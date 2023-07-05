Под Анапой отключат свет 5 июля

Под Анапой отключат свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 5 июля. Частичное отключение электроэнергии произойдет из-за плановых работ.

- Света не будет с 09:00 до 18:00 в хуторах Красный Курган, Капустин, Красная Скала, Нижняя Гостагайка, - сообщили «Россети Кубань».

Также с 08:00 до 18:00 электроэнергию отключат в станице Анапской на улицах: Тбилисская, Новоселов, Горького, Островского, Анапская, Мира, Октябрьская, Конституции, Октябрьского, Партизанская, Набережная, Охотничья, Краснодарская и в переулке Западном.