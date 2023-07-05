На Кубани каждый седьмой житель находит работу через центры занятости Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани каждый седьмой житель находит работу через центры занятости. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В 2022 году в крае трудоустроили 78,5 тысячи человек.

«В текущем — зафиксировали минимальный за последние 7 лет уровень безработицы – 2,2% от численности работающих», – отметил глава региона.

В 2022 году на Кубани центры занятости оказали более 330 тысяч услуг и консультаций. Около шести тысяч безработных прошли обучение, а 29 тысяч подростков работали в свободное время.

В настоящее время в крае продолжает действовать госпрограмма «Содействие занятости населения». Отмечается, что ее финансирование выросло в 1,7 раза – до 2,4 млрд рублей. Специалисты помогают в поиске работы, проводят профориентацию, дополнительное профессиональное образование и предоставляют временное трудоустройство.

В регионе используют и инструменты нацпроектов. В рамках программы «Демография» с 2019 года на Кубани более 25 тысяч человек прошли профессиональное обучение.

В том числе в крае обновили семь кадровых центров. Три из них модернизировали в Краснодаре, два – в Сочи, по одному – в Новороссийске и Кропоткине. В 2023 году в крае обновят еще пять центров занятости в Армавире, Ленинградском, Выселковском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах.