В Сочи около 20% недвижимости купили жители Москвы

Некоторые москвичи в поисках альтернативы зарубежному отдыху остановили свой выбор на недвижимости именно в Сочи. Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Москвы с начала года скупили 20% всей недвижимости на первичном рынке в Сочи. Чаще всего объекты приобретают те, у кого есть возможность работать на удаленке и переехать на курорт.

«Для таких клиентов важными условиями при выборе квартиры является качество ЖК, а также наличие всей необходимой инфраструктуры как внутри проекта, так и за его пределами», - отметили риелторы.

К слову, москвичи хотят перебраться в Сочи из-за благоприятного климата. Как отмечают риелторы, многие покупатели выбирают переезд для себя самих, семьи или родителей.

«Некоторые москвичи в поисках альтернативы зарубежному отдыху остановили свой выбор на недвижимости именно в Сочи. В то же время часть покупателей приобретают квартиры в целях инвестиций», - заключили риелторы.