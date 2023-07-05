В Сочи в сентябре состоится форум современной журналистики

Детали проведения Форума мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

В сентябре в Сочи соберутся ведущие журналисты из регионов России. Детали проведения XXVII Форума современной журналистики «Вся Россия – 2023» мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

Мероприятие объединит около тысячи профессионалов, объективно освещающих происходящие события в стране и за ее пределами. Уже во второй раз на форум приедут делегации из новых территорий. Будут гости из дружественных стран.

Церемония открытия и закрытия Форума современной журналистики пройдет в Зимнем театре. Сочи традиционно обеспечит высокий уровень безопасности.

"Уверен, предстоящее мероприятие станет надежным ориентиром для российской журналистики, поможет выработать ясный алгоритм действий в сложившихся условиях информационного противодействия и откровенной дезинформации в отношении нашей страны", - отметил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.