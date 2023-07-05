КубГУ попал в рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников юрфака Фото: Алексей БУЛАТОВ

КубГУ попал в рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников юрфака. Исследование провели эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, Кубанский госуниверситет занял 16-е место в списке вузов страны. За год КубГУ опустился по этому показателю на одну строчку.

Средняя зарплата выпускников юрфака выросла на две тысячи рублей, достигнув 77 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что 71% специалистов, получивших юридическое образование в КубГУ, трудятся в Краснодарском крае.

Первое место рейтинга занимает МГИМО со средней заработной платой в 170 тысяч рублей. На второй строчке располагается МГУ с показателем в 150 тысяч рублей, а на третьей – СПБГУ, где средняя зарплата выпускников юрфака составляет 140 тысяч рублей.