В Новороссийске без воды из-за аварий остались почти 25 тысяч человек

В настоящее время ведутся восстановительные работы

Ручей утром 5 июля побежал лестнице у парковки в ЖК «Черноморский». Машины оказались в воде. По словам местных жителей, здесь прорвало атополив. Без воды остались 1,3 тысячи человек.

- Заявка об утечке поступила от жильцов дома. В связи с данной утечкой в группе домов компании «ПИК» отключили воду до окончания аварийно-восстановительных работ», - сообщили в водоканале Новороссийска.

Вторая аварии на сетях случилась на улице Мира-Портовая в Новороссийске, там без воды также остались более 23 тысяч человек.

Подвоз питьевой воды осуществляется автоцистернами по заявкам населения.