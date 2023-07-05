На пересечении Красной и Гаврилова находятся цветочные часы Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре планируют создать сквер на пересечении Красной и Гаврилова. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов во время рабочего объезда.

В настоящее время на пересечении улиц находятся цветочные часы и заброшенные торговые объекты.

«Это кошмар. Такого в Краснодаре не должно быть и не будет. Это муниципальная земля, и использовать ее будем с пользой для горожан. Проработаем вопрос создания здесь сквера, который городские службы будут содержать в надлежащем санитарном состоянии», – написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.

На территории, в частности, уберут заброшенные торговые павильоны. После этого зеленую зону благоустроят и создадут место отдыха для жителей и гостей Краснодара.