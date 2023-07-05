В Апшеронском районе по нацпроекту обновляют сквер Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Апшеронском районе Кубани обновляют сквер. Зеленую зону в поселке Ерик приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Общественную территорию благоустраивают по улице Школьной. Здесь создают три зоны – для отдыха и общественных мероприятий, для детей с двумя детскими площадками и зону для занятия спортом с полем для футбола и баскетбола, уличными тренажерами.

В настоящее время земляные работы продолжаются на баскетбольной площадке. В том числе специалисты завершают установку забора.

«Параллельно рабочие ведут укладку тротуарной плитки. Уже установлены опоры освещения. Благоустройство сквера идет по графику, уже выполнено 30% от общего объема работ», – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Завершить работы планируют к концу 2023 года.