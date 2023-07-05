В Анапе мужчина пытался убить своего знакомого за 700 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Анапы осудили на 10 лет за кражу 700 тысяч, разбой и покушение на убийство. Приговор был оглашен Анапским районным судом.

- 17 июня 2022 года подсудимый вместе со своим знакомым пили спиртное в доме в хуторе Усатова Балка. В ходе застолья он узнал о том, что на банковской карте мужчины, привязанной к номеру его телефона, лежит более 700 тысяч рублей. Казанцев воспользовался моментом, когда приятель повернулся к нему спиной. Он нанес не менее 6 ударов ножом. После этого забрал телефон потерпевшего и узнал от него пароль, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что подсудимый думал, что его знакомый мертв и забрал из дома еще один телефон, ноутбук и велосипед, но потерпевший смог сам позвать на помощь и не умер.

Казанцеву назначено тюремное заключение на 9 лет 6 месяцев, с ограничением свободы на срок 1 год. Основное наказание в виде лишения свободы ему надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.