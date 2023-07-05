Семьям участников СВО из Сочи выплатили более 40 млн рублей

Из благотворительного фонда выделили уже 40 млн рублей.

В Сочи продолжают оказывают помощь семьям участников СВО. Из благотворительного фонда выделили уже 40 млн рублей.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского установлена постоянная связи с военкоматом, чтобы оперативно получать сведения о новых сочинцах, добровольно отправившихся в зону СВО, для связи с их семьями», - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, что на курорте продолжают действовать 11 дополнительных мер соцподдержки для семей и участников спецоперации. Особое внимание уделяется несовершеннолетним детям. Обратиться в Координационный совет можно по адресу: улица Советская, 26 с 9:00 до 18:00 (пн – чт), с 9:00 до 17:00 (пт – сб). Тел. 89181321360.