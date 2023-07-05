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НовостиОбщество5 июля 2023 8:31

Семьям участников СВО из Сочи выплатили более 40 млн рублей

На курорте действуют 11 дополнительных мер соцподдержки
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Из благотворительного фонда выделили уже 40 млн рублей.

Из благотворительного фонда выделили уже 40 млн рублей.

В Сочи продолжают оказывают помощь семьям участников СВО. Из благотворительного фонда выделили уже 40 млн рублей.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского установлена постоянная связи с военкоматом, чтобы оперативно получать сведения о новых сочинцах, добровольно отправившихся в зону СВО, для связи с их семьями», - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, что на курорте продолжают действовать 11 дополнительных мер соцподдержки для семей и участников спецоперации. Особое внимание уделяется несовершеннолетним детям. Обратиться в Координационный совет можно по адресу: улица Советская, 26 с 9:00 до 18:00 (пн – чт), с 9:00 до 17:00 (пт – сб). Тел. 89181321360.