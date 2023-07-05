Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Полицейские Анапы изъяли 218 литров незаконного алкоголя. Им торговали прямо из машины на улице Красноармейской.

- В действиях 33-летнего жителя села Супсех может усматриваться состав преступления по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что полиция проводит проверку. После нее будет принято процессуальное решение.

На данный момент весь изъятый алкоголь поместили на специализированный склад.