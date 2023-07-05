Водителей госпитализировали Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Два человека пострадали в ДТП в Туапсинском районе. Авария произошла вечером 4 июля на трассе Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия.

«По предварительным данным, 60-летний мужчина, управляя автомобилем Audi A4, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Ford Focus под управлением 39-летнего мужчины», - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водителей с травмами доставили в больницу. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани в массовой аварии с фурами погиб водитель грузового фургона. Грузовой фургон зажало между тягачами.