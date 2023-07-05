Младший сержант полиции Анатолий Юхневич и старший сержант полиции Андрей Нестеров Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани росгвардейцы нашли потерявшегося 10-летнего школьника. Мальчика передали маме, сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Все произошло в Белореченском районе. Днем 10-летний мальчик уехал на велосипеде, но домой так и не вернулся. Родители, обеспокоившись, начали поиски сына и обратились за помощью к правоохранителям.

Ориентировку на розыск мальчика получили и сотрудники отдела вневедомственной охраны по Белореченскому району Краснодарского края младший сержант полиции Анатолий Юхневич и старший сержант полиции Андрей Нестеров.

«Вскоре, двигаясь по улице Больничной, росгвардейцы заметили около продуктового магазина подходящий под описание велосипед. Ребенок находился рядом», – сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, школьник проехал от дома более 10 километров. Мальчика сразу передали маме. Сейчас его жизни ничего не угрожает.