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НовостиОбщество5 июля 2023 9:21

Голый шаман возмутил танцами с бубном жителей Армавира

Он исполнил обряд рядом с детьми
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Шаман исполнял свой обряд на улице,

Шаман исполнял свой обряд на улице,

В Краснодарском крае наступила настоящая июльская жара. И жители Армавира поняли, кто помог природе. Голый шаман возмутил танцами прохожих. Мужчина полностью без одежды играл на бубне.

Помимо того, что шаман исполнял свой обряд на улице, так он еще и вел прямой эфир в соцсетях.

«Возможно, мужчина проводит какой-то обряд, но зачем для этого полностью раздеваться? Рядом гуляют дети, а шаман уже не в первый раз устраивает подобное», - рассказывают местные жители в соцсетях.

Однако некоторые признаются, что приходили на «святое» место с биноклем. Естественно, только ради того, чтобы получше посмотреть на игру.