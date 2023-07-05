Голый шаман возмутил танцами с бубном жителей Армавира

Шаман исполнял свой обряд на улице,

В Краснодарском крае наступила настоящая июльская жара. И жители Армавира поняли, кто помог природе. Голый шаман возмутил танцами прохожих. Мужчина полностью без одежды играл на бубне.

Помимо того, что шаман исполнял свой обряд на улице, так он еще и вел прямой эфир в соцсетях.

«Возможно, мужчина проводит какой-то обряд, но зачем для этого полностью раздеваться? Рядом гуляют дети, а шаман уже не в первый раз устраивает подобное», - рассказывают местные жители в соцсетях.

Однако некоторые признаются, что приходили на «святое» место с биноклем. Естественно, только ради того, чтобы получше посмотреть на игру.