Световую анимацию будут включать с 5 по 15 июля Фото: krd.ru

Световую анимацию ко Дню семьи, любви и верности запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Жители и гости города увидят ее с 5 по 15 июля.

«Увидеть световую анимацию с символикой традиционных семейных ценностей и государственности можно с 20:30 до 22:30», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что каждые 30 минут световая анимация будет сопровождаться «Вальсом цветов» Петра Чайковского. Работу проекции приостановят в случае, если пойдет дождь.

«Эта мера необходима, чтобы оборудование не вышло из строя», – добавили в мэрии.