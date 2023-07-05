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НовостиОбщество5 июля 2023 9:57

Световую анимацию ко Дню семьи, любви и верности запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара

Ее будут включать с 5 по 15 июля
Светлана ОВДЕЙ
Световую анимацию будут включать с 5 по 15 июля Фото: krd.ru

Световую анимацию будут включать с 5 по 15 июля Фото: krd.ru

Световую анимацию ко Дню семьи, любви и верности запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Жители и гости города увидят ее с 5 по 15 июля.

«Увидеть световую анимацию с символикой традиционных семейных ценностей и государственности можно с 20:30 до 22:30», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что каждые 30 минут световая анимация будет сопровождаться «Вальсом цветов» Петра Чайковского. Работу проекции приостановят в случае, если пойдет дождь.

«Эта мера необходима, чтобы оборудование не вышло из строя», – добавили в мэрии.