В Краснодаре приставы нашли ребенка, увезенного мамой из Великобритании

Маму и девочку нашли в Краснодаре Фото из архива КП

В Краснодаре нашли ребенка, увезенного мамой из Великобритании. Поиски ребенка начал отец девочки и обратился за помощью к приставам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Как оказалось, гражданка России уехала из Великобритании вместе с 4-летней дочерью. При этом отец девочки не знал, где находится ребенок, и предположил, что супруга уехала в Краснодарский край. Мужчина направил обращение в страну, после чего приставы подтвердили, что женщина уехала в Россию.

«В рамках исполнительного производства, возбужденного на основании документа, выданного Департаментом госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ, осуществляющая розыск судебный пристав-исполнитель старший лейтенант внутренней службы Наира Акимкина провела комплекс мероприятий, предусмотренных законодательством РФ», – сообщили в пресс-службе краевого управления ФССП.

Посетив несколько адресов в краевом центре, судебный пристав нашла женщину и ребенка. Маме девочки объяснили порядок мирного урегулирования вопроса.

«Разыскное дело прекращено, исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе», – уточнили в пресс-службе ГУ ФССП по краю.