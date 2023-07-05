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НовостиОбщество5 июля 2023 10:30

На улице Возрождения в Сочи завершают наносить разметку

Работы выполнены на 90%
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сейчас специалисты заканчивают наносить разметку.

Сейчас специалисты заканчивают наносить разметку.

На улице Возрождения в Сочи завершают ремонтные работы. Здесь установили 10 готовых штучных форм. Сейчас специалисты заканчивают наносить разметку. Работы завершены на 90%.

«Улица Возрождения была включена в перечень ремонтируемых объектов по просьбам жителей. Здесь проходят маршруты транспорта общего пользования, находится Сочинский социально-технический техникум, спортшкола №5, отдел по вопросам миграции и районный ДК», - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», дорожники полностью заменили покрытие на протяжении 840 метров. Следующий шаг после нанесения разметки - установка дорожных знаков.