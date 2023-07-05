Причина пожара устанавливается Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Геленджике при пожаре погибла 51-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла вечером 4 июля в поселке Архипо-Осиповка. Как установили следователи, женщина и мужчина находились в хозпостройке на улице Ленина. Помещение в том числе было предназначено для временного проживания.

В какой-то момент постройка загорелась. Очевидцы, заметившие огонь и клубы дыма, вызвали на место экстренные службы. После локализации пожара в одной из комнат было найдено тело женщины. Уточняется, что мужчина во время ЧП не пострадал.

По факту возгорания и гибели женщины организована доследственная проверка.

«В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины пожара, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.