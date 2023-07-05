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НовостиКарта Кубани5 июля 2023 10:44

В Анапе в День семьи, любви и верности пройдут праздничные мероприятия

Праздник состоится 8 июля
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/kurortanapa

Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе в День семьи, любви и верности пройдут праздничные мероприятия. На курорте праздник отметят 8 июля на Арт-авеню.

- Мастера «Арт-сообщества» приготовили насыщенную программу, объединяющую взрослых и детей в творчестве. Гостей ждут семейные мастер-классы по созданию браслетиков, открыток, плетеных сердечек и других поделок, арт-терапия, аквагрим, театральные и вокальные коллективы, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Уточняется, что праздник начнется в 12:45. Его изюминкой станет конкурс семейных образов.