Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+36°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 10:56

В Краснодарском крае нет очереди перед Крымским мостом

Пробки со стороны региона нет
Светлана ОВДЕЙ
К утру 5 июля пробка достигала четырех километров

К утру 5 июля пробка достигала четырех километров

В Краснодарском крае отсутствует очередь перед Крымским мостом. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем telegram-канале.

«Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет», – говорится в сообщении.

Напомним, к утру 5 июля протяженность пробки перед Крымским мостом достигала четырех километров. Водителям приходилось ждать в очереди меньше двух часов.

Ранее в связи с дорожным затором было увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы. Кроме того, сотрудники со стороны Крыма начали работать на пунктах досмотра Краснодарского края.