В Краснодарском крае нет очереди перед Крымским мостом

К утру 5 июля пробка достигала четырех километров

В Краснодарском крае отсутствует очередь перед Крымским мостом. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем telegram-канале.

«Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет», – говорится в сообщении.

Напомним, к утру 5 июля протяженность пробки перед Крымским мостом достигала четырех километров. Водителям приходилось ждать в очереди меньше двух часов.

Ранее в связи с дорожным затором было увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы. Кроме того, сотрудники со стороны Крыма начали работать на пунктах досмотра Краснодарского края.