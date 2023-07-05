В Краснодарском крае нет очереди перед Крымским мостом

К утру 5 июля пробка достигала четырех километров
В Краснодарском крае отсутствует очередь перед Крымским мостом. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем telegram-канале.
«Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет», – говорится в сообщении.
Напомним, к утру 5 июля протяженность пробки перед Крымским мостом достигала четырех километров. Водителям приходилось ждать в очереди меньше двух часов.
Ранее в связи с дорожным затором было увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы. Кроме того, сотрудники со стороны Крыма начали работать на пунктах досмотра Краснодарского края.