В Краснодаре восемь улиц остались без света из-за аварии

Отключение произошло в Карасунском округе

В Краснодаре восемь улиц временно остались без света. Отключение произошло в Карасунском округе из-за аварии.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «Л-106» и 21 трансформаторная подстанция», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, электроэнергии нет по улицам Тихой, Белградской, Болгарской, Сербской. Свет погас в домах по улицам Донбасской, Победы, Феодосийской и Шипкинской.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.