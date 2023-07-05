В Краснодаре восемь улиц остались без света из-за аварии

Отключение произошло в Карасунском округе
В Краснодаре восемь улиц временно остались без света. Отключение произошло в Карасунском округе из-за аварии.
«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «Л-106» и 21 трансформаторная подстанция», – сообщили в городской ЕДДС.
Так, электроэнергии нет по улицам Тихой, Белградской, Болгарской, Сербской. Свет погас в домах по улицам Донбасской, Победы, Феодосийской и Шипкинской.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.