В Горячем ключе заработал новый ВОП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Горячем Ключе начал работать новый офис врача общей практики. Он появился в поселке Приреченском.

- Ранее медпомощь оказывали в здании 1949 года. Оно не подлежало ремонту. В новом офисе ВОП в комфортных условиях будут принимать как взрослых, так и детей, - сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Уточняется, что в Горячем Ключе также проходит ремонт трехэтажного здания акушерского и неонатологического отделений. Для будущих мам и новорожденных будут созданы максимально комфортные и безопасные условия.