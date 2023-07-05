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НовостиОбщество5 июля 2023 11:06

В Горячем Ключе начал работать новый офис врача общей практики

В кабинете ВОП будут принимать взрослых и детей
Мария ЧАЛАЯ
В Горячем ключе заработал новый ВОП.

В Горячем ключе заработал новый ВОП.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Горячем Ключе начал работать новый офис врача общей практики. Он появился в поселке Приреченском.

- Ранее медпомощь оказывали в здании 1949 года. Оно не подлежало ремонту. В новом офисе ВОП в комфортных условиях будут принимать как взрослых, так и детей, - сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Уточняется, что в Горячем Ключе также проходит ремонт трехэтажного здания акушерского и неонатологического отделений. Для будущих мам и новорожденных будут созданы максимально комфортные и безопасные условия.