В ТРЦ Краснодара откроют кинотеатр на тысячу мест Фото из архива КП
В ТРЦ Краснодара откроют кинотеатр на тысячу мест. Работу новой площадки запустит российская киносеть «Каро».
Кинотеатр откроют уже в сентябре в ТРЦ «Галерея». В нем подготовят восемь кинозалов с креслами-реклайнерами. Кроме того, будет организована автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Во время киносеанса зрители смогут заказать горячие блюда из бара кинотеатра или фуд-корта ТРЦ. Уточняется, что стоимость билета будет соответствовать среднерыночной для стандартного формата.
С даты открытия и до конца года в новом кинотеатре планируют провести пять крупных кинопремьер.