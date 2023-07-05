В ТРЦ Краснодара откроют кинотеатр на тысячу мест Фото из архива КП

В ТРЦ Краснодара откроют кинотеатр на тысячу мест. Работу новой площадки запустит российская киносеть «Каро».

Кинотеатр откроют уже в сентябре в ТРЦ «Галерея». В нем подготовят восемь кинозалов с креслами-реклайнерами. Кроме того, будет организована автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Во время киносеанса зрители смогут заказать горячие блюда из бара кинотеатра или фуд-корта ТРЦ. Уточняется, что стоимость билета будет соответствовать среднерыночной для стандартного формата.

С даты открытия и до конца года в новом кинотеатре планируют провести пять крупных кинопремьер.