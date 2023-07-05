Митрополит Григорий участвовал в круглом столе в Краснодаре, посвященном комплексной поддержке семьи

Круглый стол возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

В Краснодаре в конфернец-зале Свято-Ильинского храма прошел круглый стол 4 июля. Мероприятие было посвящено комплексной поддержки семьи, материнству и детству в регионе. Круглый стол возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

«Участники круглого стола собрались, чтобы обозначить общие проблемы и наметить планы их совместных решений. Новый проект, как и раньше, будет оказывать помощь беременным женщинам, полным и неполным кризисным семьям, семьям беженцев из зоны СВО», - рассказали в пресс-службе Кубанской Митрополии.

Также во время круглого стола рассказывали о работе по направлению помощи семьям. За пять лет существования Кризисного центра «Светлая обитель» в нем проживали 63 мамы и 91 малыш.

С женщинами на постоянной основе работают соцработники, психологи и священники. Помимо этого, также оказываются и юридические услуги. За пятилетний срок в Центре родились 23 малыша, то есть на счету Кризисного центра 23 сохраненные жизни. 23 женщины удержались от рокового шага, ведь мамы, подопечные «Светлой обители», часто стоят перед выбором: оставить ребеночка или нет.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий в своем слове отметил, что проблема кризиса семьи – одна из самых жизненно важных. От их решения зависит не только наше будущее, но и настоящее. По словам митрополита, в данной сфере остается много нерешенных проблем.

«Сейчас мы видим брошенных детей, распадающиеся и распавшиеся семьи. Понятно, что человек сам от этого страдает, сам болеет. Наш долг, православных христиан, помочь таким людям», – отметил митрополит Григорий. — «Христос нас призывает к тому, чтобы мы оказывали помощь любому человеку, который находится в затруднении и который встречается в конкретное время на нашем жизненном пути, не разбираясь в том, почему это произошло, потому что это вторично. Сначала мы должны оказать помощь».

Владыка призвал всех быть активными и продолжать творить добро. Кроме этого, настоятель храма Пророка Божия Илии протоиерей Димитрий Болтонов добавил, что понимание причин позволяет в дальнейшем избежать подобной ситуации.

«В нашем центре мы как раз стараемся сделать все для того, чтобы подопечные проанализировали и осознали свои ошибки, а осознав, изменились. Сегодняшняя помощь Кризисного центра состоит в том, чтобы пришедший к нам человек смог стать другим, на это направлена большая часть той работы, которая ведется в «Светлой обители», – заключил отец Димитрий.