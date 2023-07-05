На Кубани 17 соцобъектов поставили на кадастровый учет

На Кубани 17 соцобъектов поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.

Отмечается, что почти половину поставленных на государственный кадастровый учет объектов составляют медучреждения. В 2022 году процедуру провели с 14 новыми школами. Три общеобразовательных учреждения внесли в ЕГРН в 2023 году. Две школы находятся в Новороссийске, а одна – в Краснодаре.

«В Краснодарском крае продолжается активный прирост населения, и для сохранения высокого уровня жизни необходимо также быстро возводить соцобъекты. Кадастровый учет таких объектов проводится в максимально короткие сроки, чтобы оперативно начать эксплуатацию. При этом в случае изменения характеристик объекта, например, при увеличении площади, данные необходимо также вносить в ЕГРН, чтобы узаконить изменения», – отметил замдиректора филиала ППК «Роскадастр» по региону Зарема Кадошникова.

В настоящее время в краевом центре готовят к открытию четыре детсада на 160, 180, 280 и 350 мест. Кроме того, на кадастровый учет поставили дошкольное учреждение Новороссийска на 240 мест.

Шесть новых медучреждений внесли в ЕГРН в начале 2023 года. В феврале зарегистрированы изменения здания Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Краснодаре.

Кроме того, в первом полугодии 2023 года на кадастровый учет поставили два спорткомплекса – центр единоборств в Каневском районе и универсальный спорткомплекс в Тимашевском районе.