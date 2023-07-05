На выставке в Краснодаре расскажут об архитектуре кубанской столицы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре 5 июля в Художественном музее имени Ф. А. Коваленко открывается выставка «Архитектурный облик южной столицы».

- Экспозиция представлена в год 230-летия Краснодара. Она даст возможность узнать интересные исторические факты, под новым углом взглянуть на архитектуру кубанской столицы, - сообщили организаторы.

На выставке можно будет рассмотреть коллажи, старинные фотографии, документы, генпланы, - всю историю города с подобранной архивной информацией.

Вход 5 июля свободный для всех желающих с 17:30 до 19:00 часов. Экспозиция будет представлена в музее до 23 июля. Ее можно посетить в том числе и по Пушкинской карте.