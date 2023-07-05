В Краснодаре мусорный полигон ликвидируют к концу 2024 года

Мусорный полигон рекультивируют в поселке Кирпичном Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре продолжают ликвидацию мусорного полигона. Завершить рекультивацию планируют к концу 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Площадь свалки в поселке Кирпичном превышает 14 гектаров. Работы на участке проводят по нацпроекту «Экология».

«Эксплуатацию свалки вели более четверти века. Сегодня все работы там идут по графику», – отметил вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Специалисты, в частности, осушают обводненный участок, перекачивают фильтрат в тело полигона, разрабатывают грунт в котлованах и перемещают его.

Напомним, мусорные полигоны также ликвидируют в Славянском районе и Горячем Ключе. А в 2023 году рекультивацию свалки завершат в селе Кабардинка.