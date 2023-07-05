До конца недели в многоэтажке стартуют восстановительные работы Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В пострадавшей многоэтажке на Клинической в Краснодаре демонтировали поврежденные конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В настоящее время из дома вывозят строительный мусор.

До конца недели в многоэтажке на Клинической, 18 стартуют восстановительные работы. Специалисты, в частности, начнут приводить в порядок фасад здания. После этого в многоэтажке начнут ремонтировать конструкции внутри дома.

«Когда восстановим геометрию квартир, займемся плитами перекрытия. В планах также полностью обновить кровлю этой многоэтажки», – отметил замдиректора городского департамента строительства Александр Мадовский.

В настоящее время в пункте временного размещения остается 21 человек, в том числе четверо детей. 38 жильцам многоэтажки уже выплатили компенсации на сумму около 1,2 млн рублей.

Напомним, хлопок бытового газа на пятом этаже дома по улице Клинической, 18 произошел вечером 24 мая. Взрывной волной частично разрушило фасад здания. В результате ЧП пострадала одна женщина, которую с ожогами доставили в больницу. Позже на месте происшествия ввели локальный режим ЧС.