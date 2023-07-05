На месте работает бригада специалистов

Вторая за день энергоавария оставила без света девять улиц в Краснодаре. Отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе.

«Причина – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «СВ-450» и 12 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Без света временно остаются улицы Благодарная, Богучарская, Пустовойта, Школьная. Электроэнергии нет на улицах Филатова, Кругликовской, Академической, Подсолнечной и Черниговской.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре восемь улиц остались без света из-за аварии. В настоящее время поломка в Карасунском округе устранена.