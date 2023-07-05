Переполненные пляжи Анапы сняли на видео

На пляжах Анапы отдыхают сотни туристов. Видео: t.me/makovozovy

На центральных пляжах Анапы закончились лежачие места. Людей настолько много, что отдыхать приходится стоя.

- На пляже "Аквамарин" негде яблоку упасть! Лучше приходить сюда часов в 6 утра и занимать место, чтобы можно было расположиться. Иначе будете загорать стоя, потому что лежачие места уже закончились, - поделились в соцсетях местные жители.

При этом в мэрии курорта уточняют, что много отдыхающих скапливается на центральных пляжах, но есть и практически пустые.

Кроме того, сейчас на курорте единовременно отдыхают 155 тысяч человек. Средняя заполняемость средств размещения составляет больше 90%.

Ранее "КП" - Кубань" сообщила, что на некоторых пляжах Анапы закончились места.